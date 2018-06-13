Церемонию открытия чемпионата мира по футболу в России планируют посетить главы разных государств, Владимир Путин проведет с ними отдельные встречи. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

С некоторыми главами государств президент встретится уже в среду, 13 июня.

«Сегодня предстоят отдельные переговоры Путина с президентом Азербайджана [Ильхамом Алиевым], с президентом Руанды [Полем Кагаме], Боливии [Эво Моралесом], а также с премьер-министром Ливана [Саадом] Харири и премьер-министром Армении [Николом] Пашиняном», — сказал журналистам Песков, передает РБК.

Кроме того, по случаю ЧМ в Москву прибудут лидеры: Казахстана — Нурсултан Назарбаев, Белоруссии — Александр Лукашенко, непризнанной Абхазии — Рауль Хаджимба, Киргизии — Сооронбай Жээнбеков, Молдавии — Игорь Додон, Панамы — Хуан Карлос Варела, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев, непризнанной Южной Осетии — Анатолий Бибилов, а также избранный президент Парагвая Марио Абдо Бенитес. По словам Пескова, все они посетят открытие турнира 14 июня.

Кроме того, на церемонии будут присутствовать наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, а также председатель президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам.

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