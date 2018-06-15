Милое видео показывает, как проводят время пингвины в Харбинском океанариуме Polarland. У них там создано окружение, напоминающее естественную среду: глыбы снега, ледяная горка, бассейн. Птицы купаются, катаются с горки. А также с ними занимается мастер кунг-фу, который учит их различным трюкам. Пингвинам это очень нравится, они буквально выстраиваются в очередь, чтобы показать, как научились проходить через обруч. Также птицы тренируют ловкость и знают ряд команд, сообщает New China TV.

Всего в океанариуме два королевских пингвина и стая генту. Там повторяется даже погода их родины — с настоящими закатами и восходами, а изредка создается искусственный шторм со снегом и ветром. И в океанариуме уже родился первый птенец по имени Манбу.

Minval.az