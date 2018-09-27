Группа ученых из Финляндии, Великобритании и Австрии пришла к выводу, что частое посещение сауны снижает риск инсульта.

В исследовании, результаты которого приводит MedicalXpress, приняли участие 1628 жителей Восточной Финляндии в возрасте от 53 до 74 лет. Их разделили на три группы, в зависимости от частоты посещения сауны: один раз в неделю, два-три раза и четыре-семь раз в неделю. Наблюдения охватывали 15-летний период. Как оказалось, посещавшие сауну не менее четырех раз в неделю люди были менее других подвержены инсульту.

Риск развития инсульта среди посещавших сауну два-три раза в неделю был ниже на 14% по сравнению теми, кто посещал сауну не более одного раза в неделю. Для тех, кто принимал банные процедуры четыре-семь раз в неделю, риск развития инсульта снижался на 61%.

Minval.az