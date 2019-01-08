Палеонтологи из Боннского университета (Германия) считают, что птицы отказались от зубов, чтобы ускорить выведение птенцов.

По необъяснимой в полной мере причине современные птицы не унаследовали от своих далеких предков, летающих динозавров, зубы. Существует несколько версий, объясняющих эволюцию клюва. Согласно одной из них, потомки динозавров «избавились» от зубов, чтобы облегчить полет. По другой версии, беззубый остроконечный клюв был более удобен во время приема пищи, пишет «Вокруг света».

Немецкие ученые полагают, что разгадка кроется в инкубационном периоде пернатых: эмбрионы динозавров развивались в яйце несколько месяцев, тогда как птенцы современных птиц вылупляются через несколько дней или недель. Как объясняют ученые, на процесс формирования зубов у эмбриона требуется слишком много времени. Все это время находящийся в яйце эмбрион является достаточно легкой добычей для хищников. Более короткий период инкубации повышает шансы на выживание. Ученые считают, что потеря зубов стала своего рода побочным эффектом естественного отбора в пользу быстрого развития эмбрионов.

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