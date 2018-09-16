«Дорогой, пора принимать лекарство». — «Но, от него я чувствую себя странно и даже ужасно, мне не становится лучше». — «Но его же прописал доктор, мы должны следовать рекомендациям».

Вас не учили прислушиваться к внутреннему голосу? В этом причина. Точнее, есть несколько причин…

Многие «западные» лекарства производятся с применением химических веществ и являются весьма экспериментальными. И что еще хуже — никогда не тестировались на людях, кроме тех, которым назначались. Американцы стали альтернативой морских свинок, в то время как «Большая Фарма» набивает карманы триллионами прибыли. Как до такого дошло? Разбирается «DeVita Центр».

Ответ прост: после Второй мировой войны только что вышедших из тюрьмы нацистских ученых наняли для работы над фармацевтическими препаратами, вакцинами, химиотерапией и химическими пищевыми добавками, для того чтобы развивать самый коварный бизнес на Земле — аллопатическую медицину. Не теория заговора, но ужас, произошедший при немецком холокосте, продолжился в меньшем масштабе за деньги США.

Задумайтесь. Нет НИКАКИХ ОБЪЯСНЕНИЙ тому, что фармацевтические компании, такие как «Байер», «БАСФ» и «Хехст», наняли на высокие позиции осужденных массовых убийц. Так, Фриц тер Мер, осужденный за массовые убийства, отсидел в тюрьме всего пять лет, а потом стал председателем наблюдательного совета «Байер» (компании, которая выпускает лекарства для детей и самый популярный аспирин). Карл Вурстер из «БАСФ», ранее содействовавший производству газа «Циклон-Б» (мощного пестицида, использованного для казни миллионов евреев), работал над химиотерапией — самой большой медицинской аферой века. Курт Блом, признавшийся в убийстве евреев через «ужасные эксперименты», в 1951 году был принят в химический корпус армии США для работы над химическим оружием. Понимаете?

Другими словами, семена зла в «Большой Фарме», которую управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США называет медициной, впервые были посажены в штатах 65 лет назад. Многие из «безумных ученых», пытавших невинных во время холокоста, были наняты и получили продвижение в карьере благодаря президентам США, чтобы растиражировать то, что мы называем «западной медициной» и в конечном счете создать болезни и из устранения их симптомов извлекать прибыль.

Берегитесь, друзья мои, ведь перед вами СПИСОК ВОСЬМИ САМЫХ ОПАСНЫХ ЛЕКАРСТВ планеты Земля. Это самая настоящая «Война Против Слабых».

1. СИОЗС (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина) — экспериментальная, не признанная когда-либо безопасной или эффективной фармакотерапевтическая группа антидепрессантов, способных полностью блокировать серотонин, что приводит к мыслям о самоубийстве и даже смертоносным и суицидальным трагическим событиям.

2. ЖКВ (тривакцина против кори, эпидемического паротита и коревой краснухи) вызывает аутизм и другие заболевания центральной нервной системы, а также множество других проблем со здоровьем. Попадание в организм ЖИВОГО вируса кори вызывает серьезные нарушения иммунной системы. И тогда прочие химические вспомогательные лекарственные вещества и генетически модифицированные ингредиенты постоянно атакуют организм ребенка, иногда со смертельным исходом.

3. Вакцина против гриппа (прививка от гриппа) содержит до 50 тысяч на миллиард частиц ртути в дополнение к формальдегиду, глутамату натрия и алюминию. Иногда провоцирует прерывание беременности и выкидыши.

4. Антибиотики уничтожают полезные бактерии в кишечнике и, следовательно, сильно ослабляют иммунную систему. Врачи некстати назначают антибиотики при вирусных инфекциях и делают этим только хуже!

5. Вакцина против ВПЧ (вируса папилломы человека) известна тем, что вызывает у подростков анафилактический шок и кому. Тысячи семей подали в суд на производителей иски на миллионы долларов из-за хронических и постоянных нарушений здоровья.

6. Химиотерапия уничтожает иммунную систему и часто приводит к тому, что в теле образуются новые опухоли, особенно в крови. Еще в 1950-х годах нацистские ученые знали о том, что химиотерапия только временно устраняет рак, но потом он возвращается с удвоенной силой. При том в других частях тела! (Тем не менее западная медицина считает ее успешным методом лечения.)

7. «Рота Тек» (ротавирусная вакцина) — чрезвычайно токсичная (оральная) вакцина, содержащая живые ротавирусные штаммы (G1, G2, G3, G4 и Р1), а также высокотоксичный полисорбат 80 и ЭМБРИОНАЛЬНУЮ ТЕЛЯЧЬЮ СЫВОРОТКУ. Также содержит частицы цирковируса свиней — вируса, который ПОРАЖАЕТ СВИНЕЙ.

8. Вакцина против полиомиелита (оральная и инвазивная). Ужасный, немыслимый факт: миллионы американцев заболели РАКОМ после вакцинации от полиомиелита. Плюс оральная и назальная модификации вакцины от полиомиелита широко применялись в Индии, в результате чего многие дети остались на всю жизнь парализованными.

Конечно, люди страдают паранойей по части инфекционных заболеваний, но не зря. Американская фармацевтическая промышленность запугивала людей примерами НАБОЛЕЕ ТЯЖЕЛЫХ последствий заболеваний, тем самым заставляя принимать их разрекламированные канцерогены «в целях защиты». По сути, это незаконный рэкет, однако у производителей вакцин иммунитет на судебные тяжбы. На их стороне всегда большие деньги и собственный закрытый суд.

Если вы или ваш ребенок серьезно пострадали от вакцин, вы НЕ МОЖЕТЕ подать в суд на производителя вакцины. Вам придется передать это дело в комиссию СПЕЦИАЛИСТОВ Федерального претензионного суда США, более известную как закрытый «Суд по вопросам вакцинации». Этот коррумпированный «суд» обеспечивает программу бесперебойной компенсации (да-да, вы не ошиблись), которую вы получаете взамен на ваши конституционные права.

Его основали в 1986 году, после того как фармацевтические компании потеряли огромные прибыли в громких судебных процессах, связанных с вакцинами, которые нанесли серьезный ущерб нескольким детям. У них появились судороги и повреждения мозга из-за вакцины АКДС (комбинированной вакцины против дифтерии, коклюша и столбняка, изготавливаемой из токсидов этих бактерий и других антигенов).

Поэтому перед тем, как вы снова КОГДА-ЛИБО решитесь проглотить или вколоть химические токсины, называемые «лекарствами», спросите хотя бы одного врача-натуропата, не связаны ли ваши заболевания с нарушениями в питании или обмене веществ. Потому как шанс именно такого объяснения крайне велик, крайне!

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