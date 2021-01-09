Раскрыта статистика по нарушителям карантинного режима по всей стране, сообщили в пресс-службе МВД.
Отмечено, что 8 января в отношении 3 147 человек, нарушивших правила карантинного режима, были применены меры административного взыскания.
Раскрыта статистика по нарушителям карантинного режима по всей стране, сообщили в пресс-службе МВД.
Отмечено, что 8 января в отношении 3 147 человек, нарушивших правила карантинного режима, были применены меры административного взыскания.
Дата: 2021/01/09 17:50
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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