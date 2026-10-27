Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро обвинил Россию в попытках манипулировать общественным мнением в Африке и пообещал добиваться санкций ЕС против причастных к этим кампаниям. Об этом он написал в X, передает «Европейская правда».
Барро заявил, что Россия пытается влиять на общественное мнение в суверенных государствах Африки и других регионов, чтобы навредить интересам Франции.
По его словам, об этом свидетельствует отчет группы Viginum, созданной в 2021 году для выявления подобных вмешательств.
«Я буду требовать введения европейских санкций против лиц, ответственных за эту операцию вмешательства, направленную, в частности, против Камеруна и Республики Конго… Россия отчаянно пытается колонизировать сознание людей, но ей это не удастся, потому что мы не дураки», – указал французский дипломат.