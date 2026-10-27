Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили две баллистические ракеты, выпущенные хуситами по Эр-Рияду, однако падение обломков повредило здание, строящийся объект и автомобиль. Об этом сообщило Главное управление гражданской обороны королевства.

«Управление гражданской обороны зафиксировало падение фрагментов двух баллистических ракет в Эр-Рияде после их перехвата и уничтожения», — говорится в заявлении ведомства.

По данным гражданской обороны, ракеты запустили хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах». В результате падения обломков были повреждены здание, строящийся объект и автомобиль. Информации о пострадавших не приводится.

Ранее военный представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа сообщил, что хуситы нанесли прямой ракетный удар по Министерству обороны Саудовской Аравии.