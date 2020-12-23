Турция, как никто другой, знает о тяжком положении представителей народности мусульман-Рохинья, бежавших от притеснений в Мьянме. Мы понимаем тяжесть груза, который сегодня несет на себе Бангладеш и благодарны за это Дакке.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с бангладешским коллегой Абул Каламом Абдул Моменом в среду в Дакке, передает Anadolu.

«Мы знаем что поддержка беженцев — тяжелое бремя, и оно должно быть разделено между всеми членами международной общественности. Турция поддерживает араканцев и Бангладеш, продолжит поддерживать и в будущем. Беженцы должны вернуться в свои дома, и мы продолжим прилагать для этого усилия. Необходимо продолжить переговоры с Мьянмой для обеспечения безопасного и достойного возвращения сотен тысяч людей», — сказал турецкий министр.

Чавушоглу напомнил, что Турция возглавляет список стран по числу принятых беженцев. Сегодня в стране проживают четыре млн беженцев, 3,6 млн из которых — сирийцы, констатировал Чавушоглу.

По словам турецкого министра, в Турции живут около миллиона детей беженцев школьного возраста и 80 процентов из них имеют доступ к образованию. Министр подчеркнул недопустимость формирования потерянного поколения людей, лишенных Родины.

Minval.az