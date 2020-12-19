В ходе поисковых работ в Физулинском и Джебраильском районах обнаружены останки еще 27 армянских военнослужащих, сообщает газета «Жоговурд».
В ходе поисковых работ в Физулинском и Джебраильском районах обнаружены останки еще 27 армянских военнослужащих, сообщает газета «Жоговурд».
Дата: 2020/12/19 14:44
Раздел: Новость
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