Сотрудники правоохранительных органов продолжают проводить контрольные мероприятия по предотвращению распространения инфекции коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе МВД, 17 декабря сотрудники внутренних органов задержали 33 активных больных COVID-19, покинувших место жительства.

29 человек были возвращены домой, 4 человека были госпитализированы.

В отношении 22 возбуждены уголовные дела, ведется следствие по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов).

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