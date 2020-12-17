16 декабря 2020 года были возвращены 1607 транспортных средств, пытавшихся пересечь карантинные посты без соответствующего разрешения.

Как сообщили в пресс-службе МВД, за указанный период в отношении 2646 человек, нарушивших правила карантинного режима, были применены меры административного взыскания.

Проводимые в этом направлении мероприятия служат обеспечению безопасности населения и охране его здоровья. Поэтому еще раз просим граждан строго соблюдать применяемые меры изоляции, с пониманием отнестись ко всем рекомендациям, предложениям и решениям.

Minval.az