В Шамкирское районное отделение полиции поступила информация о проведении свадебной церемонии в расположенном на территории района ресторане «Qəsr».

Как сообщили в пресс-службе МВД, сотрудники полиции немедленно прибыли по указанному адресу и прервали свадебную церемонию, участники церемонии и администратор ресторана были задержаны и доставлены в отделение полиции.

В отношении 10 участников церемонии был составлен протокол по статье 211 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках, они были оштрафованы. В отношении 5 человек составлен протокол и направлен в суд для рассмотрения, передает АПА.

Решением Шамкирского районного суда администратор ресторана Орхан Рзаев был арестован на 10 суток, а организаторы — Юсиф Ахмедов, Сюнбюль Мамедова, Назиля Мамедова, Джамиля Алекберова и Наджиба Асланова оштрафованы на 200 манатов.

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