До 70 млн 672 тыс. 882 выросло по состоянию на 03:30 мск пятницы число инфицированных коронавирусом COVID-19 в 220 странах и регионах мира с начала пандемии, сообщил портал Worldometer.

По данным портала, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, жертвами инфекции стали 1 млн 587 тыс. 352 человека, излечились более 49 млн.

Worldometer сообщает, что в США, которые продолжают лидировать по числу инфицированных и скончавшихся, с начала пандемии коронавирусом в стране заразились 16 млн 17 тыс. 418 человек, от связанных с ним заболеваний скончались 299 тыс. 511.

Minval.az