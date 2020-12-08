В зоопарке Барселоны произошло четыре случая заражения коронавирусом среди львов. Сейчас эта ситуация расследуется властями.

Как сообщает газета El Pais, состояние животных пока не вызывает опасения. Коронавирус у них протекает в форме «очень легкого гриппа». Всем львам оказали необходимую ветеринарную помощь в виде противовоспалительных средств. Животные отреагировали на лечение хорошо и находятся под наблюдением.

Как отмечается в сообщении, коронавирус нашли у трех 16-летних львиц и у одного четырехлетнего льва при помощи ПЦР-тестов. Кроме львов коронавирусом заразились еще двое сотрудников зоопарка. При этом учреждение открыто для посетителей.

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