Власти США ввели визовые ограничения в отношении ряда должностных лиц КНР, в том числе членов Коммунистической партии Китая (КПК), в связи с приписываемой им Вашингтоном «деятельностью по принуждению». Об этом говорится в заявлении американского госсекретаря Майкла Помпео, распространенном в пятницу, 4 декабря.

«Сегодня я, пользуясь своими полномочиями в рамках Закона об иммиграции и гражданстве, накладываю визовые ограничения на должностных лиц КНР и КПК и лиц, активно участвующих в деятельности отдела Единого фронта (ЦК КПК), которые прибегали либо угрожали физическим насилием, похищением и разглашением конфиденциальной информации, шпионажем, саботажем или злонамеренным вмешательством во внутренние политические дела, академическую свободу, личную жизнь или предпринимательскую деятельность. Эти злонамеренные действия были направлены на то, чтобы склонить к сотрудничеству и вынудить руководителей на местах, зарубежные китайские сообщества, академические круги, а также другие группы гражданского общества как в Соединенных Штатах, так и в других странах поддерживать авторитарный нарратив и политические предпочтения КПК», – заявил Помпео.

Речь идет о введении визовых ограничений в отношении должностных лиц КНР, которые «участвовали в злонамеренных действиях с целью склонить к сотрудничеству и принуждать тех, кто выступает против политики Пекина», пояснил в Twitter Помпео.

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