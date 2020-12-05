В публикации The Drive целью тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Охотник», считающегося ведомым истребителя пятого поколения Су-57, называется перенос дополнительного оружия.

В материале американского издания утверждается, что размещение ракет на БПЛА «увеличивает доступный арсенал истребителя и потенциально удерживает его подальше от вражеских самолетов и других угроз».

The Drive отмечает, что размещение ракет во внутренних отсеках позволило бы сохранить малозаметность «Охотника», «которая, по крайней мере в его современном виде, ставится под сомнение».

Издание предполагает, что ведомый Су-57 может переносить, например, ракеты Р-73, Р-74М, К-74М2, Р-77, К-77М и аналогичные.

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