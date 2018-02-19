Потрясающий остров Каулбек площадью 57 акров с огромным особняком, пляжным домиком, причалом и несколькими коттеджами продаётся всего за $7 млн. Расположен он в Новой Шотландии, сообщает Daily Mail.

К острову также прилагается поместье площадью 1000 квадратных футов под названием Osprey Nest («Гнездо скопы»), откуда открывается прекрасный вид на океан.

Особняк был построен в 2002 году. Внутри — 11 спален, девять ванных комнат и собственная библиотека, выполненная из дуба. Кроме того, к дому также прилагается весь необходимый персонал: няня, несколько садоводов и поваров и дворецкий.