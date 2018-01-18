«Сопредседатели представили ряд креативных идей по карабахскому урегулированию».

Об этом на запрос СМИ об итогах краковской встречи заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

По словам министра, встреча длилась почти 6 часов.

По его словам, которые приводятся МИДом Азербайджана, в течение дня он провел встречу с посредниками по Карабаху, затем встречу с главой МИД Армении и сопредседателями, затем встречу в формате тет-а-тет с армянским коллегой, после которой вновь встретился с сопредседателями.

Эльмар Мамедъяров отметил, что вследствие продолжения обсуждений на основе представленных идей сопредседатели в начале февраля совершат очередной визит в регион.

В соответствии с соглашением, достигнутым на саммите в Женеве, министры иностранных дел Армении и Азербайджана совместно с сопредседателями обсудили возможности осуществления дополнительных шагов по снижению напряженности в зоне конфликта и активизации переговорного процесса.

Стороны достигли принципиальной договоренности о реализации решения о расширении возможностей офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ.