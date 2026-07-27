Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи резко раскритиковал украинские власти, сравнив поведение президента Украины Владимира Зеленского с действиями анархистов, которые, по его словам, способствовали эскалации событий накануне Первой мировой войны.

По словам дипломата, украинские власти превратили страну в «инструмент геополитического противостояния мировых держав».

Багаи заявил, что вместо того, чтобы сосредоточиться на урегулировании конфликта и предотвращении дальнейшего разрушения страны и региона, украинские власти продолжают обвинять в происходящем другие государства.