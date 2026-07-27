Свыше 3,8 тыс. человек умерли в Испании в 2026 году на фоне жаркой погоды.

Об этом заявил председатель правительства королевства Педро Санчес на мероприятии в Мадриде, передает ТАСС.

По его словам, в текущем году лесные пожары уничтожили около 150 тыс. га территории страны, 13 человек погибли. «Цифра погибших из-за жары в Испании достигает, согласно оценкам, более 3,8 тыс. человек», — подчеркнул премьер.

«Климатический кризис сильнее затрагивает тех, кто более уязвим, — добавил Санчес. — Это люди, у которых меньше возможностей, чтобы противостоять климатической чрезвычайной ситуации, это наши пожилые люди, дети, конечно, также те, кто работает в условии высоких температур, и, разумеется, те, кто страдает хроническими заболеваниями».