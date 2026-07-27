США требуют отступления армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, Сирии и Ливане. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, его слова передает 13-й канал.

США дали понять, что заинтересованы в «серии отводов» армии Израиля на этих трех направлениях. В свою очередь Нетаньяху заявил о «намерении сопротивляться» требованию американской администрации.

В июне министр обороны государства Исраэль Кац заявил, что Израиль намерен продолжать удерживать военный контроль над рядом приграничных районов Ливана, Сирии и частью сектора Газа.