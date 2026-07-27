28 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Северо-западный ветер, временами усиливающийся, во второй половине дня сменится умеренным северо-восточным.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 22-25°C, днем ​​— 29-33°C.

Атмосферное давление — 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью — 70-75%, днем ​​— 50-60%.

В большинстве районов Азербайджана также прогнозируется преимущественно сухая погода. В отдельных горных районах возможен туман, местами ожидается усиление западного ветра.

Температура воздуха в регионах ночью составит +22…+27°, днем — +35…+39°, а в отдельных районах повысится до +40…+41°. В горной местности ночью ожидается +15…+20°, днем — +25…+30°.