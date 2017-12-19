Разговоры о неожиданном увольнении Фазиля Мамедова с поста министра налогов не прекращаются; почему чиновник был резко уволен? Почему его уволили именно таким образом после 17 лет пребывания на этой должности? В ходе обсуждения этих вопросов появилось множество версий. Бытует мнение, что Фазиль Мамедов был уволен из-за присвоения крупных средств. Эта версия до сих пор не опровергнута. Каждый день появляется информация, которая подтверждает правдивость этой версии. Речь идет о выведенных из страны 4,5 млрд. манатов.

Как пишет газета «Ени Мусават», экс-министр с помощью близкого окружения, в том числе главы ИВ Бинагадинского района Халеддина Искандерова вывел на зарубежные счета деньги, которые должны были поступить в бюджет страны. Фазиль Мамедов не первый и не последний министр, который, обворовывая предпринимателей, выводил деньги за рубеж. Неожиданное увольнение министра, как это было с Ф.Мамедовым, происходит не впервой. В 2015 году был неожиданно уволен министр национальной безопасности Эльдар Махмудов. Тогда были арестованы 20 сотрудников МНБ, уволено много высокопоставленных чиновников. СМИ писали, что экс-министр Нацбезопасности был замешал в крупных финансовых присвоениях. Его увольнение осложнило положение его свата Джахангира Гаджиева. Выяснилось, что руководивший долгие годы самым крупным банком Азербайджана Джахангир Гаджиев вывел из страны около 6 млрд. Джахангир Гаджиев был арестовал, он отбывает наказание в одной из тюрем.

Привлеченный к следствию по «делу МНБ» экс-министр Эльдар Махмудов тоже причастен к отмыванию «грязных денег». Согласно информации, он вывел из страны 1 млрд. долларов. Но вместе с тем некоторые СМИ пишут, что Махмудов вывел из страны намного больше.

В феврале этого года лишился чиновничьего портфеля также министр транспорта Зия Мамедов. Публиковалась самая разная информация о совершенных им коррупционных преступлений в период руководства Минтрансом. Отмечалось, что из выделенных из госбюджета средств на ремонт Бакинского международного автовокзала 30 миллионов долларов были присвоены и выведены на зарубежные счета. Есть информация, что в целом Зия Мамедов и его окружение вывели из страны более 2 миллиардов манатов. В прошлогоднем докладе британской организации Taxe Justice Network «Еще раз о цене оффшора» упоминается и Азербайджан. Наша страна была на пером месте в Кавказском регионе по числу выведенных из страны денег. Согласно докладу, в 1993-2010 годах из Азербайджана в оффшорные зоны было выведено 48 миллиардов долларов.

В целом, в Азербайджане часто встречаются случаи регистрации компаний, участвующих в государственных инвестициях, в оффшорных зонах. Это вызывает справедливые подозрения у общества. Эксперты полагают, что на самом деле это «иностранные» компании, принадлежащие азербайджанским чиновникам. Таким способом государственные деньги выводятся за рубеж и превращаются в определенный капитал.

По словам экономического эксперта Натига Джафарли, коррупция – это рак для государства:

«Как рак поедает и уничтожает человека изнутри, так коррупция приводит к ослабеванию государства изнутри, приводит к краху всех институтов. В Азербайджане коррупция в хронической форме. Путь наживиться в стране проходит через должности в госструктурах. В Азербайджане на сегодняшней день нет официальных миллионеров и миллиардеров, которые бы платили налоги. За исключением Туркменистана и Таджикистана, Азербайджан является единственной страной на постсоветском пространстве, где нет официальных миллионеров. Зато есть тайные миллионеры и миллиардеры. Перечисленные бывшие министры и банкиры тоже из их числа. Даже в Армении есть 77 официальных миллионеров. В Азербайджане путь неофициального заработка проходит через занятие высоких постов в правительственных структурах. На сегодняшний день коррупция – один из основных факторов вывода ресурсов страны за рубеж. Тот факт, что один министр вывел за рубеж 4 миллиарда, а другой 1 миллиард, говорит о том, что они не доверяют этой стране. Если бы они верили в свою страну, то вложили бы полученные средства в инвестиции внутри страны».

По словам Натига Джафарли, на выведенные из страны деньги можно было бы закончить реформы во многих жизненно важных сферах и повысить благосостояние народа:

«Можно было бы реформировать системы образования и здравоохранения. На эти деньги можно было бы построить заводы и фабрики для десятков тысяч людей. Можно было повысить показатели экономики страны. Значит, эти люди не видят своего будущего в Азербайджане и не верят в будущее страны, поэтом переводят свои миллиарды на зарубежные счета, вкладывают их в недвижимость и бизнес-проекты за границей. Безусловно, вывод таким образом денег из страны приводит к ее ослабеванию. Если бы выведенные в целом из Азербайджана 48 миллиардов были бы вложены в экономику страны, то уже перешли бы на диверсифицированную модель экономики, появились бы широкие производственные сферы. Все это послужило бы снижению социальной напряженности в стране, сделало бы возможным повышения благосостояния народа».

Как отвечает Н.Джафарлы, наличие коррупции приводит к тому, что уровень зарплат остается низким, что приводит к проблемам с наличием медицинской страховки и высококачественного образования:

«В странах с очень низкой официальной зарплатой внедрение системы медицинской страховки превращается в большую проблему. Если внедрят обязательное медицинское страхование, то должна измениться и философия управления. Наличие механизма коррупции снижает доходы населения, препятствует реализации социальных проектов со стороны государства. Если бы те самые 48 миллиардов остались бы в стране, сейчас Азербайджан мог бы занимать одно из первых мест в мире по уровню образования и здравоохранения».

По словам Натига Джафарли, хоть возврат выведенных министрами за рубеж средств, это и очень трудный вопрос, но это возможно:

«Бытовая коррупция в Азербайджана была искоренена созданием службы «ASAN xidmət». Мелкие взятки, которые получали чиновники, теперь направляются в виде пошлин в госбюджет. Создание этого механизма указывает на то, что при системном подходе можно искоренить взяточничество. Значит, если этого удалось добиться с помощью «ASAN xidmət», то бюджетную коррупцию тоже можно искоренить системным подходом, или же свести ее к минимуму. Министры наворовали и вывели деньг за счет бюджетной коррупции. Контроль над этой сферой очень слаб. Контроль над тратой бюджетных средств не прозрачен и его практические нет. Счетная палата физические не сможет контролировать трату выделяемых из госбюджета средств. Сильные, авторитетные чиновники не позволяют Счетной палате провести проверки. В результате из бюджета воруют очень крупные средства, которые выводятся за рубеж».

Как отмечает экономический эксперт, были ликвидированы и неправительственные организации, которые готовили доклады о трате бюджетных средств:

«На сегодняшний день нет независимых НПО, они превратились в друзей правительства. Если правительство заинтересовано в наличии механизма контроля, то должны создать НПО условия для контроля над госструктурами и тратой выделяемых из госбюджета средств. Контроль со стороны СМИ тоже является одним из основных механизмов контроля. В цивильных странах мира освещенные в медиа коррупционные скандалы серьезно расследуются. В азербайджанских СМИ часто публикуются статьи о коррупционных схемах, но все безрезультатно. Отсутствие реакции является одним из факторов, который приводит к замешиванию высокопоставленных чиновников в коррупции».