Белорусы оценили азербайджанскую нефть достаточно низко, поэтому мы вынуждены были отказать им в дальнейшем сотрудничестве. Об этом заявил Echo.az глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан.

По его словам, в 2016 году Азербайджан успел отправить в Беларусь лишь одну партию нефти в объеме более 500 тысяч тонн.

«Поставка была осуществлена по российскому маршруту. Но уже в начале текущего года поставки азербайджанского «черного золота» остановились. Как сообщают белорусские СМИ, правительство их страны планировало покупать азербайджанскую нефть всего за 30 долларов за баррель. То есть по той же цене, как Беларусь импортирует российскую нефть. Азербайджан же реализуют нефть по коммерческой цене, точнее рыночной стоимости,» — отметил эксперт.

«Нашу страну не заинтересовали ценовые условия Беларуси, поэтому Азербайджан вынужден был отказать. Стоит отметить, что бартерные условия также не интересуют нашу страну, так как Азербайджан нацелен на привлечение валюты в Государственный нефтяной фонд. Сегодня этот вопрос носит стратегический характер для страны,» — сказал он.

«Нефтяные проекты не могут быть социальной или межправительственной программой. То есть, о каких-либо уступках не может идти и речи, даже если между импортером и экспортером сложились теплые и дружественные отношения. Мы можем не сделать скидку, но можем гарантировать поставку высококачественного топлива, отвечающего европейским стандартам», — сказал И.Шабан.

При этом глава Центра нефтяных исследований отметил, что Беларусь должна учитывать все нюансы, связанные с транзитом.

«Чем дальше находится экспортер, тем дороже обойдется им нефть. Поэтому можно сказать, что партнерство с Ираном не будет носить долгосрочный характер. Скорее всего, иранцы осуществят две-три поставки в Беларусь, и на этом закончится их сотрудничество. Возможно, правительство Беларуси сможет договориться с Россией об увеличении объема поставок. Также вполне вероятно возобновление поставок азербайджанской нефти по более выгодной для нас цене в Беларусь», — заключил И.Шабан.