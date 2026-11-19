5 декабря в московском кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате запланирована премьера армянского фильма «Монте». Билеты уже поступили в продажу. Однако личность главного героя картины вызывает серьёзные вопросы как к организаторам показа, так и к московским властям.

Главный герой картины — печально известный в Азербайджане Монте Мелконян, один из руководителей армянской террористической организации ASALA, которого в Армении возвели в ранг национального героя. Причём создатели фильма даже не скрывают своего отношения к этому персонажу, представляя его биографию как историю героя, достойного подражания.

Примечательно, что, по данным армянской газеты «Грапарак», фильм получил финансовую поддержку Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении и мэрии Еревана.

Возникает вопрос: как финансирование подобного проекта государственными структурами Армении сочетается с мирной повесткой Никола Пашиняна? Армянскому премьеру, пожалуй, следовало бы заняться реваншистами в собственных рядах. Ведь трудно говорить о примирении с Азербайджаном, одновременно поддерживая героизацию людей, участвовавших в оккупации его территорий.

Напомним, Мелконян родился в США, затем перебрался на Ближний Восток, где примкнул к ASALA — организации, ответственной за многочисленные террористические нападения на турецких дипломатов и гражданских лиц. Одним из наиболее кровавых преступлений этой группировки стал взрыв в парижском аэропорту Орли 15 июля 1983 года, унёсший жизни восьми человек. Ещё 55 получили ранения.

Сам Мелконян занимал руководящие позиции в структурах ASALA, действовавших в Западной Европе. В ноябре 1985 года французский суд приговорил его к шести годам лишения свободы. В 1990 году он вышел из заключения, а впоследствии оказался в Карабахе, где возглавил армянские вооружённые формирования, участвовавшие в оккупации азербайджанских территорий.

В азербайджанских материалах о преступлениях периода Первой Карабахской войны имя Мелконяна упоминается в связи с военными операциями против мирного населения, в том числе в Гарадаглы и Ходжалы. Его деятельность также фигурирует в других материалах уголовного дела о преступлениях против Азербайджана.

В июне 1993 года Мелконян был убит в ходе боевых действий с азербайджанскими военнослужащими. Однако в Армении его биография превратилась в предмет государственного почитания. В 1996 году ему посмертно присвоили звание Национального героя Армении. Его именем называют учреждения, устанавливают памятники, а теперь снимают художественные фильмы.

И вот очередную попытку героизации человека с подобным прошлым собираются представить московской публике. Но как в Москве, где борьба с терроризмом объявлена одним из государственных приоритетов, собираются показывать фильм, прославляющий бывшего руководителя террористической организации?

Представим на минуту, что в центре Баку решили организовать торжественную премьеру фильма, прославляющего Шамиля Басаева — организатора захвата заложников в Будённовске и одного из наиболее известных террористов в истории современной России. Или устроить кинопоказ в честь Хаттаба, руководившего вооружёнными формированиями на Северном Кавказе. Какой была бы реакция Москвы? Очевидно, последовало бы возмущение. И вполне обоснованное.

Так почему же аналогичные чувства азербайджанского общества должны игнорироваться?

Примечательно, что официальный Баку уже обращал внимание международного сообщества на героизацию Мелконяна. В частности, МИД Азербайджана публично осуждал попытки представить его национальным героем, напоминая о террористическом прошлом и деятельности против Азербайджана.

Не исключено, что московские власти попросту не осведомлены о характере предстоящего мероприятия. Однако сам факт продажи билетов на премьеру в одном из наиболее известных кинотеатров российской столицы вызывает серьёзные вопросы. Кто согласовал проведение этого мероприятия? Изучали ли компетентные органы содержание картины? Известно ли организаторам, кого именно они предлагают российскому зрителю в качестве героя?

Московские власти должны вмешаться, дать правовую оценку предстоящему мероприятию и, при наличии оснований, пресечь публичный показ в установленном законом порядке.

Россия и Азербайджан неоднократно подчёркивали важность совместной борьбы с терроризмом. Поэтому предстоящая премьера — не просто вопрос кинопроката или свободы художественного творчества. Это ещё и проверка того, насколько последовательно российская сторона относится к героизации людей, связанных с террористической деятельностью. Ведь терроризм не перестаёт быть терроризмом только потому, что его участника решили сделать героем кино.