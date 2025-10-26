Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивном комментарии Minval Politika высказал мнение о потенциальном участии Азербайджана в предстоящем саммите в формате Центральная Азия — США в Вашингтоне.

«Считаю участие Азербайджана в таком важном форуме желательным. Эта страна с учетом ее энергетических ресурсов, выгодного географического расположения, стратегического видения и политической воли Президента Ильхама Алиева играет исключительно важную роль на Южном Кавказе и за его пределами, по сути, превратившись в региональную транспортно-логистическую и энергетическую державу.

Азербайджан можно рассматривать как естественную часть Большой Центральной Азии. Считаю также инициативу Президента Дональда Трампа провести саммит в Вашингтоне в самое ближайшее время весьма своевременной и достойной поддержки. Уверен, данное мероприятие будет продуктивным и взаимно полезным», — отметил он.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп пригласил лидеров стран Центральной Азии принять участие в саммите «Центральная Азия – США», который состоится 6 ноября в Вашингтоне.