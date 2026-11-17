В Грузии задержали мужчину, планировавшего заказать убийство бывшей жены за $25 тысяч. Инцидент произошел в Гардабанском муниципалитете.

По данным МВД Грузии, подозреваемый из-за конфликта на почве ревности обратился к своему знакомому с просьбой найти исполнителя убийства. За преступление он предложил заплатить $25 тысяч.

Во время обыска в доме задержанного правоохранители изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и мобильный телефон, который использовался для связи с посредником.

Расследование ведется по статье 18-109 Уголовного кодекса Грузии — подготовка к умышленному убийству при отягчающих обстоятельствах. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Местные СМИ сообщают, что задержанным является гражданин Азербайджана Рафи Оруджов.