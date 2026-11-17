В последние дни в некоторых СМИ и социальных сетях распространилась не соответствующая действительности информация о том, что в Кодексе государственной службы Азербайджана якобы введено новое ограничение в отношении религиозных деятелей, которого ранее не существовало. Подобный подход, при котором не учитываются действующие законодательные акты, является примером манипуляции, вводящей общественность в заблуждение.

Об этом говорится в заявлении Совета по медиа и вещанию.

«Согласно статье 4-1.3 Закона Азербайджанской Республики „О свободе вероисповедания“, законодательством уже было предусмотрено приостановление профессиональной религиозной деятельности религиозных деятелей на период занятия ими должностей в государственных органах в случае их избрания или назначения на эти должности. Статья 20.2.8 Кодекса государственной службы основывается именно на этой действующей правовой норме и систематизирует существующее требование. Указанное положение касается не религиозных убеждений или религиозного образования граждан, а исключительно статуса лиц, занимающихся профессиональной религиозной деятельностью. Представление этой нормы как ограничения по признаку религиозной принадлежности искажает суть законодательства и формирует у общественности ошибочное представление», — говорится в заявлении.

Совет по медиа и вещанию призывает СМИ и пользователей социальных сетей при распространении информации о правовых актах ссылаться на официальные источники, проводить сравнительный анализ законодательных норм с ранее действовавшим правовым регулированием и предоставлять общественности исключительно точную и подтверждённую информацию.