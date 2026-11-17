В ряде поселков Баку сохраняются проблемы с медицинским обслуживанием, нехваткой мест в школах и отсутствием спортивной инфраструктуры.

Решить эти вопросы предложил депутат Азер Аллаверенов, выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения государственного бюджета на 2027 год.

В частности, он обратил внимание на ситуацию в поселке Забрат, где в школе №192 наблюдается серьезная перегруженность. Похожая проблема существует и в Нардаране. Там из-за отсутствия достаточного количества школьных мест родителям приходится возить детей в соседние поселки.

По мнению депутата, решить проблему можно за счет строительства дополнительных модульных школьных корпусов.

Еще один вопрос касается медицинского обслуживания жителей Нардарана. Депутат сообщил, что местному центру здоровья необходим капитальный ремонт второго корпуса, предназначенного для стационарного лечения. Кроме того, учреждению не хватает медицинского оборудования и специалистов, в частности ЛОР-врачей и дерматологов.

Аллаверенов считает, что необходимо пересмотреть нормативы, определяющие количество медицинских специалистов в зависимости от численности населения, чтобы жители крупных поселков могли получать необходимую помощь непосредственно по месту жительства.

Отдельно парламентарий поднял вопрос отсутствия спортивных площадок в Забрате и Кюрдаханы. По его словам, такие объекты необходимы для организации досуга детей и создания условий для их здорового развития.

Также депутат попросил обратить внимание на состояние Дома культуры в Пиршаги, который нуждается в капитальном ремонте.

Говоря о развитии местной экономики, Аллаверенов предложил возродить пункты приема сельскохозяйственной продукции в Нардаране и соседних поселках. По его словам, раньше здесь активно развивались цветоводство и садоводство, однако сегодня местным хозяйствам не хватает инфраструктуры для сбора и реализации выращенной продукции.

Создание таких пунктов, считает депутат, поможет повысить заинтересованность жителей в развитии сельского хозяйства и увеличить объемы производства.

Кроме того, он призвал создавать в поселках новые рабочие места, открывать мастерские и небольшие предприятия, в том числе с привлечением механизмов государственно-частного партнерства.

Вместе с тем депутат отметил, что часть вопросов, поднятых им при обсуждении бюджета на 2026 год, уже начала решаться. В частности, в этом году стартовал капитальный ремонт поликлиники №21 в Забрате, которая обслуживает около 40 тысяч жителей. После завершения работ учреждение вновь сможет принимать пациентов.

Также в Центре здоровья Нардарана частично обновили оборудование и привлекли дополнительных врачей.

Аллаверенов поблагодарил правительственные структуры за уже оказанную поддержку и выразил надежду, что остальные проблемы жителей его избирательного округа также будут решены.