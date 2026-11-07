День Победы 8 Ноября стал символом национального единства и воли азербайджанского народа, сумевшего вернуть свои земли, говорится в заявлении МИД Азербайджана по случаю праздника.

В ведомстве напомнили, что победа в 44-дневной Отечественной войне 2020 года была достигнута под руководством президента, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и благодаря героизму азербайджанской армии. Освобождение Шуши 8 ноября стало решающим этапом войны, положившей конец почти 30-летней оккупации азербайджанских территорий Арменией.

В МИД также отметили, что после локальных антитеррористических мероприятий в сентябре 2023 года государственный суверенитет Азербайджана был полностью восстановлен.

«Победа, одержанная в Отечественной войне, доказала, что никакая сила не способна поколебать национальное единство, решимость и непоколебимую волю нашего народа отстоять свои земли», – говорится в заявлении.

Отдельно в ведомстве рассказали о восстановлении освобожденных территорий. В рамках программы «Великое возвращение» там строят современную инфраструктуру и создают условия для возвращения бывших вынужденных переселенцев.

В МИД подчеркнули, что Азербайджан продолжает добиваться укрепления долгосрочного мира и стабильности в регионе. Последовательные шаги Баку по налаживанию взаимного доверия с Арменией, как отмечается в заявлении, призваны превратить Южный Кавказ в пространство мира и прогресса.