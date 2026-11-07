День Победы 8 Ноября стал символом национального единства и воли азербайджанского народа, сумевшего вернуть свои земли, говорится в заявлении МИД Азербайджана по случаю праздника.
В ведомстве напомнили, что победа в 44-дневной Отечественной войне 2020 года была достигнута под руководством президента, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и благодаря героизму азербайджанской армии. Освобождение Шуши 8 ноября стало решающим этапом войны, положившей конец почти 30-летней оккупации азербайджанских территорий Арменией.
В МИД также отметили, что после локальных антитеррористических мероприятий в сентябре 2023 года государственный суверенитет Азербайджана был полностью восстановлен.
«Победа, одержанная в Отечественной войне, доказала, что никакая сила не способна поколебать национальное единство, решимость и непоколебимую волю нашего народа отстоять свои земли», – говорится в заявлении.
Отдельно в ведомстве рассказали о восстановлении освобожденных территорий. В рамках программы «Великое возвращение» там строят современную инфраструктуру и создают условия для возвращения бывших вынужденных переселенцев.
В МИД подчеркнули, что Азербайджан продолжает добиваться укрепления долгосрочного мира и стабильности в регионе. Последовательные шаги Баку по налаживанию взаимного доверия с Арменией, как отмечается в заявлении, призваны превратить Южный Кавказ в пространство мира и прогресса.
«Наша историческая Победа, мощь нашего государства, вечная слава нашего народа вызывают гордость. В этот знаменательный день мы с почтением чтим светлую память азербайджанских шехидов, отдавших свои жизни за освобождение и безопасность нашей Родины, выражаем глубокую благодарность нашим гази и участникам войны. С Днем Победы!» — говорится в заявлении.