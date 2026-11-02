17 июля в результате иранского удара по авиабазе Муваффак-Салти в иорданской пустыне погибли трое американских военнослужащих. Спутниковые снимки показали, что ночная атака повредила как минимум 19 зданий, в которых размещался личный состав. Эта ночь стала одной из самых смертоносных для американских войск за время войны. Однако удар был не единственным: в течение той же недели Иран атаковал жилые помещения на других американских базах в регионе.

Июльские удары ознаменовали тревожное изменение иранской тактики и продемонстрировали возросшую способность Тегерана проводить последовательные высокоточные атаки. Как показал анализ спутниковых данных, заявлений иранских военных и интервью с американскими чиновниками, проведённый The Wall Street Journal, Иран стал целенаправленно поражать здания, в которых проживают американские военнослужащие.

Исследование WSJ представляет собой наиболее полную на сегодняшний день публичную оценку ущерба американским военным объектам. Разрушения оказались значительными.

Теперь, когда президент Дональд Трамп рассматривает возможность новой серии ударов по Ирану, американское командование вывело часть личного состава с нескольких баз, опасаясь ответных атак. В Пентагоне обеспокоены тем, что Тегеран мог сохранить часть наиболее современных ракет и способен проводить ещё более эффективные атаки при возобновлении боевых действий.

По данным Министерства обороны США, с начала войны 28 февраля погибли более 20 американских военнослужащих. До распада временного перемирия в июле ранения получили свыше 400 человек. После этого власти прекратили публиковать отдельную статистику потерь, связанных с конфликтом.

Согласно документу, изученному WSJ, по состоянию на 16 октября расходы США на войну достигли 47,1 млрд долларов. Эта сумма не включает ущерб военным базам, который Пентагон отдельно оценил как минимум в 5 млрд долларов. По данным другого источника, стоимость разрушений может достигать 15 млрд долларов.

Центр стратегических и международных исследований (CSIS), изучив данные WSJ о повреждённых зданиях, подсчитал, что только их восстановление обойдётся более чем в 4 млрд долларов — без учёта замены оборудования и систем.

США ведут переговоры с союзниками о финансировании части восстановительных работ. Многие базы находятся в совместном пользовании или принадлежат государствам-партнёрам, поэтому повреждённые сооружения не обязательно являются американской собственностью.

Однако часть инфраструктуры может остаться невосстановленной. Как ранее сообщала WSJ, Пентагон рассматривает возможность переноса баз дальше от Ирана и сокращения присутствия в Кувейте и Саудовской Аравии. Это, впрочем, может повысить уязвимость региональных союзников Вашингтона.

Министерство обороны США и Центральное командование американских вооружённых сил (CENTCOM) отказались от комментариев.

Анализ спутниковых снимков Европейского космического агентства позволил WSJ восстановить хронологию атак.

После начала войны 28 февраля иранские ракеты и беспилотники обрушились на американские базы в странах Персидского залива. За первые две недели признаки повреждений обнаружили как минимум у 119 зданий на 13 объектах, преимущественно в Кувейте. Это был наиболее разрушительный период войны.

Серьёзным ударам подверглась военно-морская база США в Бахрейне, где размещается Пятый флот. Центральное командование эвакуировало оттуда большую часть личного состава.

13 марта министр обороны Пит Хегсет объявил, что иранская ракетная программа практически уничтожена.

«Все мощности Ирана по производству баллистических ракет, все предприятия, выпускающие компоненты для этих ракет, фактически выведены из строя и уничтожены», — заявил он.

Однако Иран продолжал атаковать. До конца марта повреждения появились ещё на шести военных объектах.

1 апреля Трамп в обращении к нации заявил, что военный потенциал Ирана практически исчерпан.

«Их военно-морского флота больше нет. Их военно-воздушных сил больше нет. Их ракеты практически израсходованы или уничтожены», — сказал президент.

Между тем анализ WSJ показал, что к тому времени были повреждены более 15 элементов защитной инфраструктуры американских баз, включая радиолокационные станции, системы противоракетной обороны и связи.

После установления непрочного перемирия в начале апреля спутниковые снимки почти не фиксировали новых разрушений.

Представители администрации США продолжали подчёркивать масштаб ущерба, нанесённого Ирану. 16 апреля Хегсет заявил иранскому руководству: «Сейчас вы можете откопать то, что осталось, но восстановить свой потенциал уже не сможете».

В начале июня госсекретарь Марко Рубио сообщил сенаторам, что война закончилась.

Однако за публичными заявлениями об успехах скрывалась другая реальность: американское командование продолжало выводить военнослужащих с баз.

Ещё до начала кампании Пентагон приступил к передислокации войск. 29 апреля Хегсет сообщил Конгрессу, что в начале операции США переместили 7 500 военнослужащих из известных противнику мест дислокации.

Иранские атаки вынудили провести дополнительную эвакуацию, включая практически полный вывод личного состава с баз Кэмп-Бюринг и Кэмп-Арифджан в Кувейте.

После срыва перемирия 7 июля Иран изменил географию ударов, сосредоточившись на базах западнее, расположенных на сотни километров дальше от его границ.

К шестому месяцу войны WSJ выявила повреждения от как минимум 11 отдельных атак, пять из которых произошли в Иордании. При этом объекты в соседних с Ираном странах Персидского залива, ранее принимавшие основной удар, теперь подвергались лишь эпизодическим атакам.

Через несколько дней после смертоносного удара по Муваффак-Салти журналисты обнаружили повреждения жилых зданий ещё на трёх военных объектах. Действующие и бывшие американские военнослужащие подтвердили, что эти сооружения напоминали помещения для размещения личного состава.

Американские чиновники в частных беседах выражали обеспокоенность тем, что Иран начал целенаправленно атаковать места отдыха и сна военнослужащих.

Кроме того, удары всё чаще приходились по небольшим сооружениям, что свидетельствовало о повышении точности атак. По данным WSJ, после срыва перемирия размеры поражённых объектов составляли менее половины размеров зданий, атакованных ранее.

Военнослужащие поясняли, что жилые помещения на базах нередко представляют собой переоборудованные грузовые контейнеры или палатки.

Изменение тактики отражалось и в заявлениях Тегерана.

Согласно анализу четырёх иранских государственных и связанных с государством СМИ, с 7 июля по 28 августа Иран сообщил о более чем 40 ударах по американским объектам.

Более трёх четвертей сообщений содержали указания на конкретные типы зданий и названия баз. Ранее такие подробности встречались менее чем в половине заявлений. При этом число сообщений об атаках на жилые помещения удвоилось.

«Совершенно очевидно, что иранцы стремились нанести потери американским войскам», — заявил Брайан Картер, специалист по оборонной политике Ирана из Американского института предпринимательства (AEI).

Однако даже после гибели трёх военнослужащих на базе Муваффак-Салти Хегсет продолжал называть кампанию успешной.

21 июля он заявил, что Иран был «полностью подавлен и разгромлен», а его вооружённые силы «утратили боеспособность».

Пентагон практически не раскрывает публично масштабы разрушений.

В октябре пять сенаторов-демократов из комитета по вооружённым силам призвали Министерство обороны обнародовать оценку ущерба американским объектам, ранее представленную на закрытом брифинге.

Во время поездки на Ближний Восток сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мёрфи, входящий в комитет по международным отношениям и подкомитет по оборонным ассигнованиям, не получил разрешения посетить авиабазу Аль-Удейд в Катаре.

Анализ WSJ выявил признаки повреждений как минимум у 12 зданий на этой базе. По словам Мёрфи, американские военные руководители в регионе также отказались проводить для него брифинг.

Пентагон заявил, что сенатора заранее предупредили о невозможности посещения базы из-за ограничений на передвижение.

Сам Мёрфи обвинил администрацию в сокрытии информации о разрушениях, чтобы «замаскировать реальную стоимость войны».

Элейн Маккаскер, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства и бывшая исполняющая обязанности финансового контролёра Пентагона при первой администрации Трампа, считает, что анализ иранских атак поможет определить, какие американские объекты следует сохранить в регионе и где их размещать.

По её словам, характер и интенсивность ударов позволяют оценить оставшиеся запасы иранских ракет и беспилотников, а также скорость их восполнения.

«Тип и количество ударов в динамике также дают представление о глубине запасов вооружений», — отметила Маккаскер.

Тем временем Иран ускоренно восстанавливает повреждённую инфраструктуру, включая ракетные базы и производственные предприятия, а также извлекает из-под завалов ракетные арсеналы.

Одновременно США продолжают расходовать значительные запасы ракет-перехватчиков для отражения иранских атак.

Тем не менее публично Пентагон продолжает преуменьшать сохраняющийся военный потенциал Тегерана.

«У них всё ещё есть определённые возможности, но они даже близко не соответствуют тому, чем Иран располагал раньше», — заявил Хегсет 24 августа.

Однако всего неделю спустя, спустя чуть более шести месяцев после начала войны, Иран впервые нанёс удар по американской базе Кэмп-Титин в Иордании.