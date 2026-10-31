После решений об исключении Рамиза Мехтиева из состава Национальной академии наук Азербайджана планируется провести проверку опубликованных под его именем научных работ, а также пересмотреть возможность их использования в образовательном процессе.

Как сообщает Modern.az со ссылкой на источники, предполагается провести научную экспертизу трудов Мехтиева. В частности, будут изучены заявления о том, что некоторые работы, опубликованные под его именем, могли быть подготовлены другими лицами.

В рамках проверки намерены выяснить, кто непосредственно участвовал в написании книг и статей, а также изучить научные ссылки на эти публикации. Для установления авторства могут быть рассмотрены первоначальные рукописи, разные версии текстов, издательские документы и редакционные материалы. Также предполагается получить объяснения от лиц, участвовавших в подготовке изданий.

Отдельное внимание уделят использованию трудов Мехтиева в научных исследованиях и учебных программах. Планируется проверить, в каких университетах его книги включены в учебные планы, силлабусы и рекомендованные списки литературы, а также оценить обоснованность ссылок на эти работы в диссертациях, монографиях и научных статьях.

Кроме того, среди предполагаемых мер — изъятие книг Мехтиева из фондов библиотек.

Напомним, Рамизу Мехтиеву были предъявлены обвинения в легализации имущества, полученного преступным путем, государственной измене, а также действиях, направленных на насильственный захват власти или изменение конституционного строя. 27 октября 2026 года Бакинский суд по тяжким преступлениям назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с условным исполнением приговора с учетом возраста и состояния здоровья. Также суд постановил конфисковать его имущество в пользу государства и направить представление о рассмотрении вопроса лишения государственных наград.