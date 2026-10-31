Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Яшару Гюлеру. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджанской Республики.

В соболезновании говорится:

«Известие о гибели военнослужащего командования 7-й пограничной бригады, дислоцированной в регионе Хаккари, в результате огня, открытого во время пресечения нарушения границы, глубоко опечалило меня. Молю Всевышнего об упокоении души погибшего военнослужащего, разделяю горе его близких и выражаю глубокие соболезнования его семье. Аллах ряхмят элясин!».