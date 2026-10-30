Госдепартамент США решил одобрить продажу Украине 500 ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) большого радиуса действия Patriot PAC-3 на на $2,1 млрд, говорится в пресс-релизе ведомства.

В заявлении подчеркиваются, что ее «полностью профинансируют партнеры и союзники» — Канада, Германия, Норвегия и кредит ЕС. Закупка будет включать в себя засекреченные и незасекреченные запчасти для ЗРК, а также «элементы материально-технического обеспечения и программной поддержки».

В Госдепе полагают, что это сделка поможет достижению целей внешней политики и нацбезопасности США, усилив страну-партнера, которая важна для политической и экономической стабильности в Европе. Ракеты направит Киеву один из ключевых подрядчиков Пентагона компания Lockheed Martin. У конгресса есть месяц, чтобы изучить сделку и в случае необходимости заблокировать.