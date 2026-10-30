В КНДР впервые перед широкой публикой продемонстрировали боевую стрельбу из 600-миллиметровой реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Снайпер».

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Стрельбы проводились на выставке беспилотной авиационной техники, которую посетил лидер страны Ким Чен Ын.

Северокорейские военные также провели пуски тактических крылатых ракет, удары беспилотников-камикадзе и многоцелевых дронов. По данным ЦТАК, ракеты класса «воздух — поверхность» и крылатые ракеты поразили цели со стопроцентной точностью.

Агентство отметило, что показательные стрельбы позволили проверить надежность и эффективность представленных систем вооружений.