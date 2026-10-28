Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Испании после железнодорожной катастрофы, унесшей жизни десятков людей.

«Глубоко опечален трагической железнодорожной катастрофой в Испании. Выражаю искренние соболезнования премьер-министру Педро Санчесу, семьям погибших и народу Испании. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в публикации, размещенной на странице главы государства в соцсети X.

Ранее сообщалось, что в железнодорожной катастрофе в испанской провинции Толедо погибли 68 человек, еще около 15 получили тяжелые или критические травмы. Власти страны объявили трехдневный траур.