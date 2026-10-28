Сборная Азербайджана U-15 разгромила команду Гибралтара со счетом 5:1 на чемпионате мира и фестивале FIFA, который проходит в Баку.

Команда под руководством Фамиля Халилова провела матч в дивизионе C, где разыгрываются места с 81-го по 96-е. Встреча состоялась в Говсанском спортивном комплексе.

Азербайджанская сборная выступает в этом дивизионе после третьего места в группе AF. В первом матче на этом этапе команда уступила Чили со счетом 1:3.

Согласно календарю, с 28 по 30 октября азербайджанские футболисты проведут в дивизионе C еще пять матчей. Таким образом, общее число игр сборной на турнире достигнет десяти.