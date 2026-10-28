Азербайджан выразил соболезнования Испании в связи с железнодорожной катастрофой, в которой погибли по меньшей мере 64 человека, сообщает МИД республики в соцсети X.

«Глубоко опечалены трагической железнодорожной аварией в Испании. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также правительству и народу Испании. Наши мысли со всеми, кого затронула эта трагедия. Желаем пострадавшим скорейшего и полного выздоровления», – говорится в публикации.

Авария произошла в среду недалеко от станции Урда в провинции Толедо в результате столкновения поездов Renfe и Iryo.