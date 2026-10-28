29 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. В первой половине дня местами возможен моросящий дождь. Будет преобладать северо-восточный и восточный ветер.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 13-15°, днем — 15-17° тепла.

Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха — 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические дожди. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные осадки, грозы и град, в высокогорных районах — снег. Местами временами будет туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-16°, днем — 17-20° тепла, в горах ночью — 0-5°, днем — 5-9° тепла.