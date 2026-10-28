Война на Ближнем Востоке негативно повлияла на военную и финансовую поддержку Украины. В частности, на протяжении 2026 года Киев получал от США лишь по 12 ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot ежемесячно.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами, сообщает РБК-Украина.

По словам Зеленского, конфликт на Ближнем Востоке имеет последствия для всего мира, в том числе из-за ситуации вокруг Ормузского пролива, которая усугубляет глобальные энергетические проблемы.

Президент отметил, что война в регионе также существенно ограничила поставки американских ракет-перехватчиков Украине.

Он подчеркнул, что потребности украинской противовоздушной обороны значительно превышают объемы получаемой помощи. Даже если Украина будет получать 150 американских ракет-перехватчиков в год, ей приходится противостоять примерно 150 российским баллистическим ракетам ежемесячно.

«Я думаю, это ответ на многие разные вопросы», — отметил Зеленский, комментируя ситуацию с поставками.

По его словам, договоренности Украины с другими государствами также повлияли на количество доступных Киеву ракет для Patriot. Украинская сторона продолжает переговоры с партнерами о дополнительных поставках, однако для их осуществления необходимо согласие Вашингтона.

Зеленский пояснил, что без подписи министра обороны США Пита Хегсета передача таких ракет невозможна.

Президент Украины также обратил внимание на ряд других проблем в отношениях с США, включая вопросы использования Starlink и Starshield, обмена разведывательной информацией, поставок ракет-перехватчиков для защиты от российских баллистических ударов, а также договоренности, связанные с российским дизельным топливом.

«Мы понимаем, куда все идет. «Home alone» — следующая часть. Это вызов, трудный вызов», — заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина заинтересована в скорейшем завершении ближневосточного кризиса. При этом он напомнил, что Киев по просьбе партнеров оказывал помощь в регионе, в частности в вопросах безопасности объектов, где находятся американские граждане, в Саудовской Аравии, ОАЭ и других странах.

Вместе с тем Зеленский сообщил о возобновлении обмена разведывательной информацией между Украиной и США.

Он поблагодарил американскую сторону за принятое решение.