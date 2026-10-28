Министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён заявил, что существует риск полного разрыва дипломатических отношений с Украиной в случае продолжения эскалации конфликта между странами.

В ходе парламентских слушаний депутат от оппозиционной партии заявил, что отношения между Киевом и Сеулом «в сущности граничат с фактическим разрывом дипломатических отношений». «Да. Если эскалация продолжится, такая возможность, как я считаю, есть», — ответил политику глава МИД РК.

Ранее Чо Хён объявил об отзыве восьми сотрудников посольства в Киеве. Он объяснил это решение высказываниями украинской стороны, в том числе комментариями относительно ситуации на границе с КНДР.