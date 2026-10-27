В Азербайджане предлагается изменить порядок привлечения к административной ответственности за использование мобильного телефона во время управления автомобилем и незаконное размещение рекламы на транспортных средствах.

Соответствующие поправки в Кодекс об административных проступках вынесены на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, передает АПА.

В настоящее время некоторые административные правонарушения могут выявляться с помощью специальных технических средств, оснащенных функциями фото- и видеофиксации. При этом производство по таким делам осуществляется в особом порядке, отличающемся от традиционного.

Согласно законопроекту, предлагается распространить данный порядок также на правонарушения, предусмотренные статьями 342.6 и 428.5 Кодекса об административных проступках.

Статья 342.6 предусматривает ответственность за использование водителем телефона, удерживаемого в руке, во время движения транспортного средства.

Статья 428.5 касается распространения рекламы на транспортных средствах без согласия соответствующего органа исполнительной власти либо с нарушением установленных правил размещения рекламы.

Таким образом, предлагаемые изменения позволят выявлять указанные нарушения с помощью специальных технических средств фото- и видеофиксации и применять предусмотренный для таких случаев порядок административного производства.