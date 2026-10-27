Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурная погода, преимущественно без осадков. Вечером местами возможны дожди. Будет дуть северо-восточный ветер.
Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 13-15°, днем - 16-19° тепла.
Атмосферное давление будет на уровне 769 мм ртутного столба, относительная влажность составит 55-65%.
В регионах Азербайджана местами пройдут кратковременные дожди. В некоторых восточных районах возможны ливни, грозы и град. На отдельных территориях временами ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.
Ночью температура воздуха составит 12-15°, днем - 18-21° тепла, в горах ночью — 0-5°, а днем - 5-9° тепла.