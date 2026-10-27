Нидерланды — небольшая страна, название которой редко появляется среди главных новостей мировой политики. Ещё меньше слышно о её роли на Южном Кавказе и в Каспийском регионе, где внимание обычно привлекают другие государства. За отдельными сообщениями о встречах и деловых проектах трудно разглядеть масштабы нидерландского присутствия. Но если собрать эти эпизоды вместе, выясняется, что страна, которая словно держится в тени, давно участвует в важных для региона экономических процессах. В частности, в Азербайджане нидерландское присутствие гораздо заметнее в конкретных проектах, чем в политических заголовках.

Это показал и визит министра иностранных дел Тома Берендсена. Важно напомнить, что глава нидерландского МИД приехал в Баку впервые аж за 12 лет и за этот срок как в региональной, так и в европейской политике многое изменилось и продолжает меняться. Однако начинать отношения с чистого листа ему не пришлось, ведь за это время между странами сложились деловые связи, которые теперь решено подкрепить более тесным политическим диалогом. После встречи с президентом Ильхамом Алиевым и переговоров с главой МИД Джейхуном Байрамовым стороны приняли дорожную карту на 2026–2028 годы.

Пожалуй, самая неожиданная цифра прозвучала на пресс-конференции Джейхуна Байрамова — в Азербайджане работают около 150 нидерландских компаний. Для страны, чьё присутствие в регионе почти не обсуждают, это немало. К тому же Нидерланды вложили в азербайджанскую экономику 1,3 млрд долларов, а Азербайджан в нидерландскую даже еще больше — 1,6 млрд. На этом фоне становится понятно, почему по одному только товарообороту, составившему около 325 млн долларов в 2025 году, трудно судить о значении этих отношений.

Впрочем, Нидерланды давно научились вести дела в масштабах, несопоставимых с размерами собственной территории. В 2024 году страна входила в мировую тройку по объёму накопленных прямых иностранных инвестиций, а примерно половину стоимости её товарного экспорта составляла перепродажа ранее ввезённой продукции. Значительная часть капитала принадлежит международным корпорациям, использующим нидерландские структуры. Но для самой страны это тоже бизнес — обслуживать движение денег и товаров, связывать производителей с покупателями и получать доход от работы этой системы.

Неудивительно, что Азербайджан привлекает внимание нидерландского бизнеса. Баку развивает транспортные связи между Азией и Европой, а компании Нидерландов видят в этом возможность применить свой опыт и получить новые заказы. При этом они начали работать здесь задолго до того, как Средний коридор оказался в центре международного внимания.

Так, голландская Haskoning получила контракт на проектирование нового Бакинского порта ещё в 2009 году. Компания занималась его генеральным планом и первой очередью, а затем подключилась к подготовке расширения. Когда война в Украине изменила привычные маршруты и повысила спрос на перевозки через Баку, нидерландские специалисты обновили расчёты. Получается, один из главных объектов, на которых строится новая транспортная роль Азербайджана, годами развивается с их участием.

Но у порта возникла проблема, которую невозможно решить одним расширением терминалов. Каспий мелеет, а судам по-прежнему нужно подходить к причалам. Здесь вновь появляется другая нидерландская компания — Damen. По соглашению с ней на Бакинском судостроительном заводе началось строительство дноуглубительного судна. В январе 2025 года компания сообщила, что предоставляет проект и основные комплектующие, тогда как строительство ведётся в Азербайджане. Таким образом, заказ помогает поддерживать работу порта и одновременно даёт работу местному заводу.

За этим сотрудничеством стоят годы переговоров. Ещё в Давосе в 2015 году президент Ильхам Алиев обсуждал с руководством Damen производство судов в Азербайджане. В январе 2023 года на встрече с генеральным директором группы Арнаутом Даменом речь шла об уже реализуемых проектах и потребности в новых танкерах, сухогрузах и паромах. Поэтому отсутствие главы нидерландского МИД в Баку на протяжении 12 лет вовсе не означало, что отношения всё это время стояли на месте.

Следом за портовыми проектами нидерландский бизнес присматривается к тому, что происходит с грузами на берегу. В октябре Микаил Джаббаров обсудил с генеральным директором C. Steinweg Group Ульфом Боллом создание складских комплексов и совместные проекты вдоль Среднего коридора. Это позволяет Азербайджану больше зарабатывать на перевозках, предлагая наряду с транзитом услуги по хранению и обработке грузов.

Впрочем, с нидерландскими технологиями многие азербайджанцы сталкиваются каждый вечер, даже не подозревая об этом. Решения Signify, бывшей Philips Lighting, используются в освещении более 11 городов, включая Баку, Сумгаит и Гянджу. А сотрудничество в сельском хозяйстве и управлении водными ресурсами дополняет картину присутствия, о котором редко говорят, хотя его результаты вполне заметны.

С этой точки зрения визит Тома Берендсена приобретает более широкий смысл. Стороны выстраивают планы на будущее, понимая, что для их реализации нужен прочный мир в регионе. Сам министр связал заключение соглашения между Азербайджаном и Арменией с новыми экономическими возможностями и расширением транспортных связей. При этом Нидерланды готовы помочь в преодолении последствий конфликта. Берендсен объявил о финансировании через Международную комиссию по пропавшим без вести лицам работ по идентификации останков погибших и установлению мест захоронения. Возможности помощи Азербайджану в разминировании также будут изучены.

Однако для сближения одной заинтересованности бизнеса недостаточно. После Второй Карабахской войны нидерландский парламент неоднократно принимал резолюции, которые Баку расценивал как вмешательство во внутренние дела Азербайджана. Такие решения подрывали доверие, необходимое для тех самых проектов, в которых заинтересованы нидерландские компании. Поэтому, рассчитывая на расширение их участия, голландская сторона должна учитывать и политические последствия подобных шагов. Нельзя ожидать доверительного партнёрства, одновременно давая Баку основания сомневаться в отношении к его суверенитету.

В этом, пожалуй, и состоит главный смысл визита. Чем важнее Азербайджан становится для перевозок между Европой и Азией, тем больше возможностей открывается для нидерландского бизнеса. Но получить новые заказы значительно труднее, если политические отношения постоянно дают повод для недоверия. Поэтому у Амстердама появляется вполне конкретный интерес к сближению с Баку. Небольшая страна, которая редко оказывается в центре региональных новостей, хорошо понимает цену своего участия в больших проектах.