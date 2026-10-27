Европа засуетилась более обычного – Дональд Трамп «обскакал» её в переговорах с Россией по Украине, ведёт их за спиной европейцев и, не исключено, «споётся» с Китаем. На Европу он навёл такой шорох, что она срочно стала выбирать своего представителя на переговорах с Россией, на которые её никто не зовёт. В качестве возможных кандидатур обсуждаются президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, её чешский коллега Петер Павел, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер Норвегии Йонас Гар Стёре. Но – что с того?

Во-первых, лидеры европейских государств переругаются за место у переговорного стола с президентами России и США: согласовать позиции от имени «всея Европы» вряд ли получится, слишком разношёрстной она стала, и у каждой из стран – свои интересы. Вспомним прежние попытки договориться о едином лидере на переговорах с Россией, закончившиеся неудачей (тогда более всех от имени Европы желал вещать президент Франции Эммануэль Макрон, лидер единственной в ЕС ядерной державы). Но ажиотаж вскоре сошёл на нет – Россия участие европейцев в переговорах по Украине не поддержала – равно как и США.

Для Европы остаётся ещё один вариант: поскольку страны, в неё входящие, не доверяют друг другу, пробиться на переговоры группой лидеров, так сказать, колхозом (как бы какая-то из них не сорвала себе приличный куш, «предав» интересы других). Хотя — когда ей это выгодно — она лицемерно развивает флаг «единой семьи», находясь, по сути, на грани развода.

Надо признать, что с переговорами Европа явно припозднилась, в чём сыграли свою роль, более всего, старания председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен и главы европейской дипломатии Каи Каллас (тут возникает вопрос – по чьему указанию свыше?). И нынешнее запоздалое рвение к переговорам происходит на фоне открытой подготовки нескольких стран ЕС к войне с Россией, в чём особенно преуспевают Германия и часть государств Восточной Европы (включая так называемые новые) – во всяком случае, они все громче и чаще других (а с ними – и Великобритания) муссируют тему и «стращают».

Повторимся — Европу на переговоры никто не приглашает – возможно, её к ним подключат, когда европейский «пирог» (если не мировой) поделят между собой лидеры России, США и Китая. Но тогда уже, как говорится, «поздно пить Боржоми»: глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа упустила все шансы сыграть конструктивную роль в переговорах по Украине. Так что её, скорее, поставят перед фактом. Но не факт, что она охладеет к подстрекательству к войне (включая финансовое) и различным инсинуациям, вставляя палки в колеса Вашингтону, Пекину и Москве.

А Трамп, пока суд да дело, снискал расположение России уже тем, что приостановил против неё часть «адских» санкций», заключил с Москвой дизельную сделку; не парится помогать Украине и открыто заявляет, что Владимиру Зеленскому пора распрощаться с президентством, в то время как Европа, напротив, санкции ужесточает, несмотря на явный ущерб самой себе.

Но время идёт, и уже очень скоро (по предварительной информации – в Абу-Даби) состоится новый раунд переговоров между представителями России, США и Украины – без европейцев. Целью этого процесса Владимир Путин назвал «обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения, причём, в окончательном их варианте, а не в результате приостановки боевых действий на какой-то короткий промежуток времени». Он заверил, что в Москве «готовы возобновить контакты для достижения указанной цели».

Тем временем Кая Каллас пугает «мир» тем, что США «пытаются склонить Украину к капитуляции на условиях России», настаивает на продолжении предъявления ультиматумов Москве, твердит о подготовке к войне с РФ, в чем Путин усмотрел «политическую шизофрению». Собственно, он не сильно погрешил против истины.

Но диагноз этот будет развиваться без ремиссий по мере все большего игнорирования Москвой и Вашингтоном роли Европы в урегулировании, настаивающей на продолжении войны и/или нейтрализации России в глобальной политике. И это несмотря на то, что продолжение войны в Украине, ставшей щитом для Европы, всё больше разрушает экономический потенциал страны, на восстановление которого даже в условиях мира потребуются десятилетия и десятки, если не сотни миллиардов долларов.

Впрочем, эти траты – детский лепет (но не для среднестатистического европейца) по сравнению с тем, какой куш надеется сорвать Европа (Запад) в разорённом ими же вассальном недогосударстве: колониальный инстинкт в действии.

Европу должна напрягать, помимо её отстранения от переговоров России, Украины и США, и предстоящая в ноябре встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина – лидеров трёх крупнейших и мощных ядерных держав (по ассоциации – уж не идёт ли дело к «Ялте 2»?) В пользу таких подозрений говорит и то, что США задерживают передачу ракет – перехватчиков для комплексов ПВО Patriot; то предоставляют, то отказывают Киеву в разведывательной информации; периодически ограничивают доступ к спутниковому интернету компании Илона Маска. И, как уже было отмечено, не реализуют утверждённые Конгрессом тяжёлые санкции в отношении России, продолжающей наносить удары по инфраструктуре Украины, которая, несмотря на требования Трампа, тоже наносит удары по нефтеперерабатывающим и иным объектам России.

Что может и смеет Европа для противодействия политике США и «друга России» — Китая, с которыми у неё и так напряжённые отношения? Разве что ввести против них санкции и заоблачные торговые тарифы, имея в виду интерес Вашингтона и Пекина к доступу на европейские рынки. Но Трамп и Си могут ответить тем же — замкнутый круг: Европа в любом случае остаётся в проигрыше и неприятностях, в том числе, на почве сохранения своей территориальной целостности – к ней она причисляет и Украину.

Идеологами «ответки» выступают канцлер Германии Фридрих Мерц и Макрон, рейтинг которых «пробил дно» в их странах, а во Франции и вовсе привёл к массовым выступлениям против власти – незадолго, кстати, перед президентскими выборами в Пятой республике — угрожающе правеющей, как и ФРГ.

Итак, Европа остаётся не у дел, пока США и Россия договариваются за её спиной. Но не будем забывать и о предстоящей встрече лидеров РФ, США и КНР на полях саммита АТЭС. С наиболее сильными, выбранными Трампом мировыми лидерами (очередной камень в сторону Европы), президент США наверняка обсудит ядерное разоружение, передел мира в условиях его глобальной нестабильности (Украина, Ближний Восток, включая Ормузский пролив, Чёрное море, протесты в Европе, Тайвань, Африка, и т.д.). И нестабильность эта – военно-политическая, энергетическая, гуманитарная и прочая – растёт, что не происходит независимо друг от друга.

Ассоциация с Ялтой не случайна, если Си даст твёрдое согласие на встречу. Тогда в Крыму, незадолго до окончания Второй мировой войны, встретились президент США Франклин Рузвельт, лидер СССР Иосиф Сталин и премьер Великобритании Уинстон Черчилль. И произошло это, когда стало очевидным: Германия войну проиграет, вестись она будет до её полной капитуляции. Итогом конференции в Крыму стало решение вопросов, если очень кратко, связанных с европейскими границами и сферами влияния. Словом, в Ялте были заложены основы нового мирового порядка.

Германия была разделена на оккупационные зоны, Восточная Европа отошла под протекторат СССР (далеко не полный перечень итогов без упоминания глубинных условий сделок между фигурантами Ялты). Сравним: сейчас Россия желает сохранить за собой четыре региона Украины в условиях явных предпосылок к проигрышу последней в войне. И тут — «куй железо, пока горячо» — начнётся яростный торг не только по условиям раздела Украины, гарантиям безопасности для неё и России, но балансированию усиливающегося китайского влияния в мире; утверждению влияния США в Западном полушарии; отказу Пекина и Москвы от помощи Ирану; дозированию американской поддержки Тайваня и Японии, и т.д. Условия сделок, вероятно, уже намечены.

Таким образом, Европа оказалась загнанной между Сциллой и Харибдой (любой выбор – не в её жадную пользу). Но её отстранение от решения вопросов глобальной повестки грозит ещё большим усилением напряжённости, в первую очередь, между нею с Россией, США и Китаем: «директорат» трёх держав, что означает фактический «закат Европы», её не утроит. И не будем забывать о том, что договорённости, достигнутые в Ялте, в целом продержались немногим более 40 лет с их фрагментарным нарушением даже в течение этого срока.