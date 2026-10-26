Сборная Азербайджана заняла третье место в группе на проходящих в Баку чемпионате мира и фестивале FIFA U-15, завершив групповой этап поражением от команды Гаити со счетом 0:4.

Подопечные главного тренера Фамиля Халилова набрали девять очков в группе AF. Ранее азербайджанские футболисты обыграли Тимор-Лешти (6:0), Андорру (1:0) и Израиль (3:1), но уступили Австралии (1:3).

В турнире участвуют команды ассоциаций – членов FIFA из 189 стран. Всего в рамках чемпионата запланировано около 1 000 матчей. Соревнования завершатся 30 октября.