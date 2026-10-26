В рамках проекта «Энергия солидарности», реализуемого посольством Украины в Азербайджане, для Украины собрано около 20 электрогенераторов.

Об этом заявил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в своей авторской статье.

По словам дипломата, с приближением зимнего сезона города и регионы Украины сталкиваются с серьезными проблемами в энергетической сфере из-за продолжающегося конфликта с Россией.

Гусев отметил, что проект «Энергия солидарности» был запущен в этом году и направлен на оказание помощи украинским гражданам, испытывающим острую потребность в автономных источниках электроэнергии.

«Мы уже собрали около 20 генераторов. За каждым из них стоит неравнодушие конкретного человека, ответственный подход бизнеса или стремление организации помочь тем, кто сегодня больше всего нуждается в такой поддержке в Украине», — подчеркнул посол.

Дипломат также выразил благодарность высшему руководству, правительству и народу Азербайджана за значительную энергетическую помощь, оказываемую Украине.

По его словам, переданное Азербайджаном энергетическое оборудование играет важную роль в восстановлении поврежденной инфраструктуры и обеспечении украинских населенных пунктов электроэнергией.

«Энергетическое оборудование, переданное Азербайджаном, в частности трансформаторы, электрические щиты и кабели, помогает восстанавливать поврежденную энергетическую инфраструктуру, возвращать электроснабжение украинским общинам и укреплять устойчивость нашей энергосистемы перед новыми вызовами. Мы высоко ценим эту поддержку Азербайджана и его солидарность с Украиной в чрезвычайно сложный для нашего государства период», — заявил Гусев.

Посол также подчеркнул, что дипломатическое представительство намерено продолжать работу по организации гуманитарной помощи Украине.

Он отметил, что в преддверии зимы потребность в автономных источниках электроэнергии остается особенно острой, поэтому дальнейшая поддержка в этой сфере сохраняет большое значение.