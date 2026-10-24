В Иордании число погибших в результате нападения на церковь в провинции Эль-Карак выросло до восьми человек. В больнице скончалась женщина, получившая ранения во время атаки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения королевства.
По словам главы ведомства Ибрагима аль-Баддура, в медицинских учреждениях продолжают находиться 27 пострадавших.
Министр уточнил, что восемь раненых перевели в военный госпиталь принца Али бен Хусейна. Состояние двух пациентов оценивается как критическое.