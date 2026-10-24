Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Иордании в связи со стрельбой в церкви в провинции Эль-Карак.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования правительству и народу Иорданского Хашимитского Королевства в связи с вооружённым нападением на церковь в Эль-Караке и осуждаем насилие в отношении культовых сооружений, а также атаки, направленные против мирных жителей.

Мы заявляем о нашей солидарности и выражаем искренние соболезнования Иордании и семьям погибших, а также желаем скорейшего исцеления пострадавшим», – говорится в сообщении МИД.